نقيب الأطباء يطالب بوقف قبول الطلاب بمجموع 50% في كليات الطب: ظلم للمواطنين

أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن رفض النقابة القاطع لقبول طلاب بمجموع 50% في فروع الجامعات الدولية لدراسة الطب داخل مصر.

وانتقد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، قبول طلاب وافدين في كليات الطب الحكومية بمجموع 70% في مقابل عجز طلاب مصريين متفوقين في الشهادات الأجنبية المعادلة ومدارس المتفوقين عن دخول كليات الطب بمجاميع مرتفعة.

وقال: "المشكلة أن في الحكومية يقبلون الطلاب الوافدين بـ 70%، في الوقت الذي فيه الشباب العباقرة لمصر، طلاب الآي جي يطالبونهم بـ 100%، والدبلومة الأمريكية، وطلاب مدارس المتفوقين STEM مش عارفين يدخلوا كلية طب!".

ولفت إلى أن هناك كليتين لفروع جامعات دولية تطبقان شروط القبول المعمول بها في دولتيهما والتي تكتفي باشتراط مجرد النجاح في الثانوية العامة بمجموع 50%، مستشهدًا بما كان يحدث خلال الفترة الماضية حين كان الطلاب يسافرون لدراسة الطب في روسيا أو أوكرانيا

وأشار إلى اكتشاف واقعة لكلية بالخارج كانت تقبل طلاب القسم الأدبي بكليات الطب، مطالبا الدولة بعدم السماح بذلك، كما أن الأسرة التي تلحق ابنها بكلية الطب بمجموع 50% تظلمه لكون مهنة الطب تتطلب المذاكرة المستمرة طوال العمر والاجتهاد والجلوس على الكتب.

وشدد أن السماح بذلك يُعد ظلما للمواطنين، قائلا: "طالب الـ 50% ده والله أهله بيظلموه، ولو أهله رضوا يظلموه علشان يبقى اسمه دكتور وخلاص، الدولة لو سمحت بكده يبقى بتظلم مواطنيها، لأن ده مش هيبقى دكتور مجتهد زي الدكتور الحاصل على 80 و90% و95%".

ونوه أن هؤلاء الطلاب لم يتخرجوا حتى الآن نظرًا لأن الدراسة بتلك الكليات لم تبدأ سوى منذ سنتين أو ثلاث سنوات ولم تخرج أي دفعات حتى الآن، مشددا أن الدولة ملزمة بإيجاد حلول للطلاب المقيدين.

ووجه مناشدة للحكومة ووزارة التعليم العالي بالزام وع الدولية بالحد الأدنى المعمول به في الكليات الخاصة المصرية والذي لا يقل عن 81%، قائلا: "أرسلنا رسالة لرئيس الوزراء وأطالب وزارة التعليم العالي والدولة بإلزامهم بالحد الأدنى الخاص بالقبول في الكليات الخاصة".

واختتم مطالبا بضرورة توقف هذه الجامعات عن قبول الطلاب، مختتما: "قبول طلاب في كلية طب بـ 50 % لازم يتوقف قولا واحدًا".