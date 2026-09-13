متحدث الصحة: الحبس 6 أشهر أو غرامة 10 آلاف عقوبة التعدي على مقدمي الخدمة الطبية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، رفض الوزارة للاعتداء على الطواقم الطبية أو العاملين داخل المنشآت الصحية.

وأرجع خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، واقعة الاعتداء الطبي على الطاقم الطبي بوحدة صحية بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، إلى خلاف نشب مع إحدى المريضات، وتطور إلى اعتداء استخدمت به مطفأة الحريق.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية للتعامل مع هذه الواقعة، وحُرر محضر بالاعتداء باسم المنشأة الطبية، كما تم تحويل المتهمين للنيابة العامة.

وأضاف أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025 يوضح في المادتين الـ24 والـ25 عقوبة إهانة أو التعدي على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأدية مهامه، بالإضافة إلى عقوبة إتلاف المنشآت أو محتوياتها عمدًا.

وأوضح أن المادة 24 من قانون المسئولية الطبية تنص على معاقبة كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء أو بسبب تأدية مهنته، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه.

ونوه أن المادة 25 من القانون ذاته تنص على معاقبة كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء أو بسبب تأدية مهنته بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتُغلظ العقوبة في حالة استخدام الأسلحة للحبس لمدة لا تقل عن عام، ويُحكم على الجاني في جميع الحالات بدفع قيمة ما أتلف.

وذكر عبدالغفار، أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى المقدمة من المرضى ومرافقيهم سواء للمديرين المسئولين، أو عبر الخط الساخن للوزارة 105، أو الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، بجدية وسرعة

وشدد على حق المريض في الحصول على خدمة ورعاية صحية جيدة، بالإضافة إلى متابعة شكواه والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوتها، معقبًا: «هناك طرق وآليات للشكوى ليس من بينها الاعتداء على الطواقم الطبية».