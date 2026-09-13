 مستشفى العريش العام يقدم 101 ألفًا و359 خدمة طبية خلال أغسطس - بوابة الشروق
الأحد 13 سبتمبر 2026 5:20 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟

النتـائـج تصويت

مستشفى العريش العام يقدم 101 ألفًا و359 خدمة طبية خلال أغسطس

مصطفي سنجر
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 3:28 ص | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 3:28 ص

 أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، تقديم 101 ألف و359 خدمة وإجراء طبي بمستشفى العريش العام خلال أغسطس 2026، ضمن جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة، في بيان اليوم، أن الخدمات شملت 545 عملية جراحية، واستقبال 17 ألفًا و280 حالة بالطوارئ، و20 ألفًا و448 حالة بالعيادات الخارجية، إلى جانب 94 عملية صغرى، فيما تم حجز 1464 حالة بالأقسام الداخلية لاستكمال العلاج.

وأكد الدكتور حسام أبو القاسم، مدير المستشفى، أن الخدمات شملت مختلف التخصصات الطبية والطوارئ والفحوصات والتحاليل، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك