ميرتس يبحث مع نظرائه الأوروبيين سبل التحرك في القطب الشمالي

يبحث المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدد من القادة الأوروبيين الآخرين وممثلين عن الاتحاد الأوروبي اعتبارا من اليوم الأحد في فنلندا استراتيجية التعامل مع منطقة القطب الشمالي التي تزداد أهميتها الجيوسياسية.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيترى أوربو، الذي دعا إلى عقد قمة الاتحاد الأوروبي بشأن القطب الشمالي التي تستمر يومين في روفانيمي، في بيان قبيل القمة: "لدى الاتحاد الأوروبي مصلحة مباشرة في استقرار "منطقة القطب الشمالي" وأمنها وتنميتها المستدامة.

ومن المقرر أن تتناول القمة في روفانيمي قضايا اقتصادية وبيئية ودفاعية. ومن المتوقع أن يشارك من بروكسل - من بين آخرين - رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

ويتسبب تغير المناخ في ذوبان الجليد في القطب الشمالي بوتيرة أسرع. كما تظهر طرق جديدة للملاحة البحرية وإمكانية الوصول إلى المواد الخام. وتنشط الصين وروسيا في المنطقة.

وتبدأ القمة مساء اليوم بعشاء عمل. ومن المقرر غدا الاثنين زيارة قاعدة تابعة للقوات الجوية الفنلندية وعقد جلسة عمل. وفي الختام، من المقرر عقد مؤتمر صحفي.

ومن المتوقع أيضا مشاركة رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، التي تواجه مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة على جرينلاند. ويقول ترامب إن الدنمارك لا تستطيع حماية الجزيرة القطبية الشمالية الضخمة من روسيا والصين. وتتمتع جرينلاند بحكم ذاتي واسع، لكنها تتبع مملكة الدنمارك، وهي مهمة بسبب موقعها الاستراتيجي عسكريا، وكذلك بسبب الثروات المعدنية التي يُعتقد أنها موجودة فيها.