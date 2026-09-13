بزشكيان: إيران لن تستسلم أبدا

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، صباح اليوم الأحد، صمود الشعب الإيراني ورفضه لسياسات القوة والترهيب، مشددا على أن إيران لن تستسلم.

وقال بزشكيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "إذا كان الأمريكيون مقاتلين فليواجهوا قواتنا المسلحة الباسلة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وتساءل بزشكيان عن مبررات استهداف البنية التحتية المدنية والموارد الغذائية وسبل عيش المواطنين، مستنكرا استهداف الاحتياجات الأساسية.

وأضاف بزشكيان "في حال تجردوا من القيم الإنسانية، فما هي الدوافع وراء حرمان الشعوب من الحصول على الماء والغذاء والدواء؟"

واختتم بزشكيان تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب الإيراني لن ينكسر أمام ضغوط القوة أو التهديد، مجددا عبارته: "إيران لن تستسلم أبدا".