محافظ جزيرة قشم: التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات حادث استهداف سفينة تجارية في مضيق هرمز

صرح محافظ جزيرة قشم الإيرانية، حسين أمير تيموري، بأن سفينة تجارية إيرانية تعرضت، اليوم الأحد، لإصابة بمقذوف مجهول المصدر بالقرب من جزيرة هنكام في مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة أربعة آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن محافظ قشم أوضح في تصريح لها، أن السفينة كانت تبحر في مضيق هرمز بالقرب من جزيرة هنكام وقت وقوع الحادث، وكان على متنها عشرة من أفراد الطاقم.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية، فقد لقي أحد أفراد الطاقم حتفه بينما أصيب أربعة آخرون بجروح نتيجة اصطدام المقذوف بالسفينة.

وأفاد محافظ قشم بأن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث، مشيرًا إلى أن هوية المقذوف لا تزال مجهولة، ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول أبعاد الواقعة.