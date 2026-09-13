الرئيس عون: التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات خير وفاء لدماء شهداء لبنان

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، في الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لاستشهاد الرئيس المنتخب بشير الجميل، التي تصادف غدا الاثنين، أن هذه المناسبة تمثل محطة من محطات الذاكرة الوطنية الكبرى، مستعيداً صورة الرئيس الشهيد الذي سقط برصاص الغدر قبل أن يتسلم مهامه الدستورية، فارتقى شهيداً على مذبح الوطن، وبقي اسمه محفوراً في وجدان اللبنانيين رمزاً للإيمان بلبنان الرسالة والسيادة والحرية.

وقال عون، إن الرئيس الشهيد بشير الجميل جسّد بمواقفه ونضاله إيماناً راسخاً بلبنان الكيان الواحد، أرضاً وإنساناً، وعبّر عن هذا الإيمان بشعاره "لبنان 10452 كلم²"، الذي اختصر فلسفة وطنية جامعة تؤكد أن لبنان بكامل جغرافيته ومساحته وطن نهائي لجميع أبنائه، لا يتجزأ ولا ينتقص، ولا مكان فيه للفرز أو التقسيم أو الإلغاء.

وأضاف أن استحضار ذكرى استشهاد بشير الجميل يؤكد أن رسالته تبقى حاضرة في المسيرة الوطنية، مشدداً على أن التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات هو خير وفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للبنان.

وجدد الرئيس عون، العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية والعادلة، باعتبارها الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها، بما يليق بتضحيات الرئيس الشهيد ورفاقه.

وختم عون بالقول: "المجد والخلود لشهداء لبنان، وللبنان دائماً العزة والكرامة".