بزشكيان: لا نسعى للسلاح النووي ولن نستسلم للضغوط والعقوبات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، مؤكدا استعدادها للحوار في إطار القوانين الدولية.

وأضاف بزشكيان أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها لن تستسلم أمام فرض العقوبات أو قطع الإمدادات الطبية والغذائية أو ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني، وذلك حسبما نشرته شبكة «يورونيوز عربية».

وقال بزشكيان، إن البنية التحتية التي بُنيت على مدى عقود لتطوير إيران تضررت خلال الحرب الأخيرة، مشيرا إلى أن العقوبات الأحادية المفروضة على الدول لم تعد مجرد مسألة اقتصادية، بل تؤثر مباشرة على الأمن الغذائي ورفاهية الشعوب.

ودعا مجموعة بريكس إلى توفير إمكانية مشتركة للصمود الاقتصادي لأعضائها من خلال تنمية التجارة بالعملات الوطنية، قائلا إن التطورات الإقليمية وما وصفه بـ«العدوان الأمريكي الإسرائيلي» على إيران أثبتت أن استهداف البنى التحتية الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولةٍ ما يمكن أن تكون له تداعيات إقليمية ودولية.

وأمس السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب مع إيران ستنتهي «قريبا جدا»، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز.

وأضاف ترامب، في تصريحات من دبلن: «أعتقد أن ذلك سيحدث ⁠قريبا ‌جدا. أعتقد أنه سيكون ⁠على الأرجح بعد انتخابات ⁠التجديد النصفي مباشرة. إنهم يحاولون ⁠الصمود لأطول فترة ممكنة لتعقيد الانتخابات. لكنني أعتقد أن الناس على دراية بذلك».

وأوضح أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة «تنتصر بشكل كبير»، وأن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي.

وقال إن «كل شيء سيكون على ما يرام» فيما يتعلق بإيران، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يريدون خوض قتال ضد الولايات المتحدة.

وفي تعليقه على الهجوم الأخير الذي استهدف أنابيب النفط في السعودية، رجح ترامب وقوف إيران وراء الهجوم.