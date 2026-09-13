كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن أسلوب غير تقليدي اتبعه خلال فترة الإعداد للموسم الحالي، بعدما تعمد وضع لاعبيه في مواقف صعبة وغير مريحة، بهدف تجهيزهم للتعامل مع الظروف المعقدة والمفاجآت التي قد تواجههم خلال منافسات الموسم.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن أرتيتا تعمد خلال فترة الإعداد التسبب في تأخيرات، وتغيير مواعيد التحركات والوجبات، وتعديل الطرق، إلى جانب رفع درجة حرارة غرفة خلع الملابس، وذلك من أجل اختبار قدرة لاعبي أرسنال على التعامل مع الضغوط والظروف غير المتوقعة.

وقال أرتيتا خلال تصريحات صحفية: «أحاول خلق هذه المواقف خلال فترة الإعداد، حتى عندما تحدث بالفعل، نكون قد مررنا بها من قبل».

ويرى المدرب الإسباني أن لاعبيه يجب أن يتعلموا كيفية المنافسة في أجواء غير مريحة وفوضوية وغير متوقعة، بداية من الوصول متأخرين إلى أحد الملاعب، مرورًا بتأخر الرحلات الجوية، ووصولًا إلى تغيير الروتين اليومي المعتاد بشكل كامل.

وشهد أرسنال بالفعل هذا الأسبوع تأخرًا كبيرًا في رحلة الفريق إلى إيطاليا، قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا، إلا أن أرتيتا أوضح أن مثل هذه المواقف لا تزعجه، بل على العكس، يعتبرها فرصة إضافية لاختبار لاعبيه.

وقال مدرب أرسنال: «أحب هذه التحديات».

وأضاف: «لقد فعلنا الكثير من الأشياء، جعلنا غرفة خلع الملابس أكثر حرارة، وأكثر صعوبة، وأكثر تطلبًا، كما قللنا عدد أسرّة التدليك المتاحة».

وشدد أرتيتا على ضرورة عدم شعور اللاعبين أو الجهاز الفني بالذعر عند حدوث أي ظرف طارئ، موضحًا: «لا أريد أن يدخل اللاعبون أو الجهاز الفني في حالة من الذعر، إذا قضينا ساعتين أو ثلاث ساعات إضافية على متن الطائرة، فعلينا استغلالها، يمكننا اللعب معًا، وقضاء الوقت معًا أو النوم، ما لا يفيد هو الشكوى ثم استخدام الأمر كذريعة».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها أرتيتا إلى مثل هذه الأساليب النفسية، إذ أصبح المدرب الإسباني معروفًا بتجاربه غير التقليدية بهدف تجهيز لاعبي أرسنال لمختلف الظروف.

وقبل مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد، سبق لأرتيتا أن شغّل أغنية «لن تسير وحدك أبدًا» بصوت مرتفع للغاية خلال أحد تدريبات الفريق، حتى يعتاد اللاعبون على الأجواء الصاخبة التي تنتظرهم في ملعب ليفربول.

كما اعتاد أرسنال خوض عمليات الإحماء على أنغام موسيقى مرتفعة، في محاولة لتعريف اللاعبين بالأجواء الصوتية التي قد يواجهونها خلال المباريات.

وفي الموسم الماضي، لجأ أرتيتا إلى تجربة أخرى، بعدما طلب من أربعة لاعبين التحرك وهم متصلون ببعضهم البعض باستخدام أقلام، أثناء محاولة قيادة الكرة، في تدريب يهدف إلى اختبار قدرتهم على التنسيق والعمل الجماعي تحت ظروف غير معتادة.