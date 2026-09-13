نبيل فهمي: أتوقع انفجارا جديدا في المنطقة إذا استمرت الأوضاع على حالها

قال نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يتوقع انفجارًا جديدًا في المنطقة إذا استمرت الأوضاع على حالها.

وشدد في تصريحات لقناة «الجزيرة»، اليوم الأحد، على عدم إمكانية إنهاء الحرب في المنطقة عسكريًا، محذرًا من أن الأزمة مرشحة للاستمرار.

ووصف الأمين العام الدور الإيراني تجاه عدد من الدول العربية بأنه «سلبي للغاية»، داعيًا طهران إلى تغيير سياساتها.

وأشار في سياق متصل، إلى أهمية وضع الجامعة «أسس واضحة» تحكم علاقات الدول العربية مع إيران، بحسب تعبيره.

وبالحديث عن الملف اللبناني، نوه فهمي، أن أزمة لبنان لا تقتصر على حزب الله، بل تشمل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وعن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتبر أن تطبيق حل الدولتين «أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه في السابق».

ولفت إلى أن الفلسطينيين التزموا باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن الانتهاكات الإسرائيلية تعوق تنفيذه.