النائب محمد مجاهد: أي مشكلة تخص الوطن أو المواطن ستجدون حزب حماة الوطن في مقدمة الداعمين

أكد النائب محمد مجاهد، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحزب يحرص على التفاعل الفوري والجاد مع القضايا والمشكلات التي تمس المواطنين، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية وحرصه على تقديم الدعم والمساندة في مختلف المجالات.

وأوضح مجاهد أن الحزب بادر إلى دعم إحدى المدارس وتوفير عدد من الاحتياجات والتجهيزات اللازمة، مشيرًا إلى أن حجم المساهمات التي قدمها الحزب تجاوز ما تم الإعلان عنه في البداية والذى تم تقديره بـ٥٠٠ ألف جنيه حيث تجاوز حجم التبرعات ذلك بكثير.

وأضاف أن المساهمات شملت توفير ديسكات مدرسية جديدة، وأجهزة كمبيوتر، ومراوح، ومكاتب لمديري المدارس، إلى جانب الدفع بفرق متخصصة لتنفيذ أعمال الصيانة بمختلف أنواعها، مؤكدًا استعداد الحزب لاستمرار أعمال الدعم والصيانة وفقًا للاحتياجات الفعلية.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أنه تم إبلاغ وزارة التربية والتعليم بما تم توفيره، وما يمكن للحزب تقديمه من دعم، بما يضمن التنسيق مع الجهات المعنية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب والعاملين بالمدرسة.

وشدد مجاهد على أن ما يقوم به الحزب يأتي في إطار إيمانه بأهمية المشاركة المجتمعية، والوقوف إلى جانب المواطنين والمؤسسات، والتعامل الإيجابي مع المشكلات والقضايا التي تتطلب تدخلًا ومساندة.

ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يبادر فيها الحزب إلى تقديم الدعم، موضحًا أنه سبق أن أعلن الحزب دعمه وتكريمه لشابين تمكنا من إنقاذ أسرة كاملة من الغرق، تقديرًا لشجاعتهما وما قدماه من عمل إنساني نبيل.

وأكد النائب محمد مجاهد أن منهج حزب حماة الوطن يقوم على المبادرة وعدم انتظار المناشدات، قائلًا: «أي مشكلة أو قضية تخص الوطن أو المواطن، ستجدون حزب حماة الوطن في مقدمة الداعمين والمساندين، انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية وحرصنا على خدمة المواطنين».

واختتم مجاهد تصريحه بالتأكيد على استمرار الحزب في أداء دوره المجتمعي، والتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية، بما يسهم في حل المشكلات ودعم المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.