إشادة دولية واسعة وإقبال مكثف وعروض جوية مبهرة بمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء (EIAS-2026) فى نسخته الثانية

شهد معرض العلمين الدولى للطيران والفضاء (EIAS-2026) فى نسخته الثانية تنفيذ العديد من الأنشطة على مدار فعالياته بما يجعله نسخة متميزة للأوساط المهتمة بذلك المجال على كل المستويات.

كما حظى المعرض بمشاركة دولية واسعة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة وكبرى الشركات الرائدة المتخصصة فى مجالات الطيران والفضاء من مختلف دول العالم.

وتضمنت فعاليات المعرض استعراض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الجوية والفضائية من تقنيات متطورة بما يحدث الفارق فى هذا المجال الحيوى.

كما شهد المعرض حرص الوفود العسكرية على تفقد كل أجنحة المعرض، فضلاً عن الإقبال الكثيف من الزائرين، والتواجد الإعلامى لمختلف وسائل الإعلام التى حرصت على التواجد لنقل صورة حية من حالة التفاعل التى يقدمها المعرض للزائرين والمهتمين والعاملين بمجالات الطيران والفضاء وسط إشادة من الحاضرين بمدى نجاح هذه النسخة من المعرض على كل الأصعدة.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ عروضاً جوية متميزة تسلط الضوء على القدرات الفنية والتكنولوجية المتطورة للمشاركين بالمعرض.

وتأتى النسخة الثانية من المعرض تأكيداً على القدرات التنظيمية المتميزة لإستضافة كبرى الفعاليات الدولية المتخصصة على الأراضى المصرية، كذلك الحرص على تقديم الدعم الذى يعزز من التعاون الدولى فى مجالات الطيران والفضاء ودعم مسارات الابتكار والتطوير كونه منصة دولية فاعلة لدعم الشراكات وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والرؤى ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة.