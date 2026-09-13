أحمد هيكل: 420 مليون دولار قيمة صفقة الاستحواذ على حصة قطر للطاقة في المصرية للتكرير

قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة المصرية، إن قيمة صفقة استحواذ الشركة على حصة «قطر للطاقة» في الشركة المصرية للتكرير تبلغ نحو 420 مليون دولار، حيث سترفع هذه الصفقة حصة القلعة غير المباشرة في شركة المصرية للتكرير إلى 27.1% من 13%، على أن تستكمل الصفقة خلال ديسمبر المقبل.



وأضاف هيكل، في مقابلة خاصة مع «CNBC عربية»، أن الشركة ستستخدم جزءًا من حصيلة زيادة رأس المال في تمويل صفقة الاستحواذ، إلى جانب جزء من توزيعات الأرباح المستحقة عن حصتها في المصرية للتكرير.



وأكد أن زيادة ملكية القلعة غير المباشرة في المصرية للتكرير ستنعكس على نتائج أعمال الشركة، اعتبارًا من الربع الأول للعام المقبل، في وقت تتمتع فيه المصرية للتكرير بهوامش تكرير وصفها بـ«الممتازة».

وأعلنت شركة القلعة في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، أن الصفقة ستنفذ عبر شراء كامل أسهم شركة QPI Egypt Ltd المملوكة لقطر للطاقة، والتي تمتلك حصة فعلية غير مباشرة تعادل 25.4% من المصرية للتكرير، بما يرفع مساهمة القلعة في شركة New Age Refining Ltd إلى 55.4%.

وأشار هيكل خلال لقائه مع «CNBC عربية»، إلى أن قطر للطاقة دخلت الاستثمار في المصرية للتكرير خلال فترة وصفها بشديدة الصعوبة بالنسبة لمصر في عام 2011، مضيفًا بأن الاستثمار لا يمثل أصلًا كبيرًا بالنسبة للشركة القطرية، وأن لديها أسبابها الخاصة للتخارج.

واستحوذت قطر للطاقة على حصتها في الشركة المصرية للتكرير باستثمار بلغ نحو 362 مليون دولار، قبل أن تتفق القلعة على شراء الحصة في الصفقة الحالية بقيمة 420 مليون دولار.

وتستهدف القلعة استكمال إجراءات إغلاق الصفقة في ديسمبر 2026، بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية بين الأطراف.

وبالتزامن مع الصفقة، وافق مجلس إدارة القلعة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 25 مليار جنيه من نحو 21.1 مليار جنيه، بزيادة نقدية تبلغ نحو 3.87 مليار جنيه مخصصة لقدامى المساهمين.

وخلال المقابلة أكد هيكل، أن الشركة المصرية للتكرير تستهدف توزيعات أرباح إضافية بقيمة 350 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، ما يوفر أحد مصادر تمويل استحواذ القلعة على الحصة الإضافية.

واعتمدت الجمعية العامة للمصرية للتكرير قبل شهرين، أول توزيعات أرباح بقيمة 300 مليون دولار.

وفي إطار إجراءات الاستحواذ، عينت القلعة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية مستشارًا ماليًا مستقلًا لإعداد دراسة للقيمة العادلة لأسهم الشركة محل الصفقة، على أن يتم الإفصاح عن ملخص الدراسة وتقرير مراقب الحسابات قبل التنفيذ.

وفيما يتعلق بشركة «طاقة عربية»، قال هيكل، إن قيمة صفقة شراء حصة تعادل 5% من أسهم الشركة تبلغ نحو مليار جنيه، فيما تمتلك القلعة حق شراء يصل إلى 20% من أسهم الشركة.