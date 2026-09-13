أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، اليوم الأحد، تلة حربون غربي بلدة بيت جن بريف دمشق بأربع قذائف مدفعية.‌‌

وفي وقت سابق، توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، ووصلت إلى المدخل الجنوبي للبلدة قرب منطقة باب السد.

وأفاد مراسل «تلفزيون سوريا» بأن الدورية، المؤلفة من عدة آليات عسكرية، أقامت حاجزًا بالقرب من البلدة، وبدأ عناصرها بتفتيش المزارعين في أثناء توجههم إلى أراضيهم الزراعية.

وفي السياق أفادت مصادر لموقع «تلفزيون سوريا» بتوغل رتل عسكري إسرائيلي يضم 15 آلية ترافقها جرافة باتجاه تل أحمر شرقي في القنيطرة، حيث تمركز هناك وسط مخاوف لدى الأهالي من إنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة.

ووثّق مركز «سجل» الحقوقي 267 انتهاكًا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية خلال شهر أغسطس الماضي، لترتفع الحصيلة منذ مطلع عام 2026 إلى 1752 انتهاكًا.

وقال المركز، في تقرير، إن عدد الانتهاكات ارتفع خلال أغسطس بنسبة 43 في المئة مقارنة بيوليو، الذي شهد 187 انتهاكًا، وبنحو 12 في المئة مقارنة بيونيو، الذي سجل 239 انتهاكًا.

وبحسب التقرير، فقد سجل شهر أغسطس ثاني أعلى معدل شهري للانتهاكات الإسرائيلية منذ بداية العام، بعد مارس الذي شهد 321 انتهاكًا، متجاوزًا حصيلة أبريل البالغة 254 انتهاكًا.