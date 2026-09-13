وزير خارجية إيران: الاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني فتح مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني بأي حال من الأحوال فتح مضيق هرمز».

وأوضح في تصريحات لموقع «العربي الجديد»، اليوم الأحد، أن جدول أعمال اجتماع عمان غدًا، سيكون المسار البحري الجديد في هرمز.

وأشار إلى أن إيران ستُطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط، والخرائط ذات الصلة بالمسار الجديد.

وقال مسئولون إيرانيون يوم السبت، إن إيران وسلطنة عُمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وإنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج مشاوراتهما في اجتماع إقليمي سيُعقد في مسقط يوم الاثنين.

ونقلت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن التفاهم تم التوصل إليه بعد «محادثات فنية ودبلوماسية مكثفة بين إيران وسلطنة عُمان، توجت باتفاق نهائي في أواخر أغسطس».

وذكر المصدر أنه بموجب هذا التفاهم، يقع مسار الدخول إلى الخليج «بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية»، كما يقع جزء من مسار الخروج أيضا «داخل المياه الإقليمية الإيرانية».

وشدد المصدر على أن المسار سيعمل وفق ترتيبات إيرانية، وأن المسار الجنوبي للممر المائي سيُغلق بمجرد أن يصبح النظام الجديد جاهزا للعمل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أصرت على وجوب فتح المسار الجنوبي.

وقال المصدر «إن هذا التفاهم لا يعني بأي حال من الأحوال أن مضيق هرمز سيُفتح»، مضيفا أن إيران لديها سبعة شروط لإعادة فتح الممر المائي وقد أبلغتها للولايات المتحدة.

وأكد المصدر أن الممر المائي سيبقى مغلقا ما لم تُنفذ تلك الشروط، وأن إعادة فتحه تتوقف بالكامل على سلوك الولايات المتحدة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن يوم الجمعة، أن وزراء خارجية دول الخليج المطلة على المضيق من المقرر أن يجتمعوا في سلطنة عُمان يوم الاثنين، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك المحادثات الإيرانية-العمانية بشأن تحديد مسارات آمنة في مضيق هرمز.

جدير بالذكر أنه في أواخر الشهر الماضي، قالت إيران وسلطنة عُمان في بيان مشترك إنهما تبادلتا وجهات النظر حول إطار مقترح مرحلي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت في المضيق.

وفي أعقاب الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، قيدت طهران المرور عبر الممر المائي الإستراتيجي، بينما فرضت القوات الأمريكية حصارا بحريا يستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.

ويُعد مضيق هرمز، الذي يربط الخليج ببحر العرب، أحد أهم الممرات في العالم لشحنات النفط والغاز. وتقع سلطنة عُمان وإيران على جانبي المضيق، وتحافظان على إجراء مشاورات بشأن الأمن البحري والملاحة في هذا الممر المائي الإستراتيجي.