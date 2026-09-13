استشهاد فلسطينيين وإصابة 13 آخرين في غارة إسرائيلية على مركبة بغزة

استشهد فلسطينيان وأصيب 13 آخرون، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية غربي مدينة غزة، فيما توقفت حركة العبور من وإلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، في ظل إغلاق إسرائيلي بمناسبة الأعياد اليهودية.

وذكرت مصادر محلية أن طائرة مسيرة قصفت مركبة أثناء وجودها في حي تل الهوى، ما أدى إلى اشتعالها وسقوط شهداء ومصابين في المكان.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني المصابين إلى المستشفى، وقالت الجمعية إن الغارة أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين بدرجات متفاوتة.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي حول القصف حتى الآن.

ويأتي الهجوم في وقت يستمر فيه وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ العاشر من أكتوبر الماضي، وسط خروقات متكررة فيما لا تزال الغارات والحوادث الأمنية توقع ضحايا من الفلسطينيين.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة، استشهد 1369 فلسطينيا وأصيب 4627 آخرون منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، وترفع هذه الأرقام إجمالي حصيلة القتلى في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73 ألفا و783 شهيدا، وقرابة 175 ألف مصاب، وفقا للوزارة.

وفي الوقت ذاته، أغلقت السلطات الإسرائيلية معبري رفح وكرم أبو سالم أمام حركة المسافرين والشحنات، بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة.

وربطت الهيئة الإغلاق بالأعياد اليهودية، وقالت إن توقف العمل بالمعبرين يحول دون دخول المساعدات والمواد الأساسية ويعطل حركة المسافرين، في وقت يواجه فيه القطاع أزمة إنسانية ونقصا في الاحتياجات الضرورية.

ويستخدم معبر كرم أبو سالم لإدخال القسم الأكبر من البضائع والمساعدات إلى القطاع، بينما يمثل معبر رفح ممرا رئيسيا للمسافرين، ولا سيما المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج غزة.