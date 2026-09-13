القوات الأوكرانية تستهدف مصفاة نفط سلافيانسك-إيكو في كراسنودار بروسيا

أعلنت المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان عبر "فيسبوك"، أن عناصر إدارة العمليات النشطة التابعة للمديرية استهدفت، اليوم الأحد، مصفاة نفط "سلافيانسك-إيكو" في مدينة سلافيانسك-نا-كوباني في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الأوكرانية في إطار عملية مشتركة لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.

وقالت المديرية: "استهدفت العملية ‌وحدة رئيسية لتكرير النفط ومستودعات الخزانات التابعة للمنشأة التي تقدم الدعم ​لروسيا ​في ⁠حربها الإجرامية على أوكرانيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضافت المديرية، أن دخانا كثيفا وتوهج الحريق الضخم في المصفاة الروسية يمكن رؤيتهما من مسافة عشرات الكيلومترات.