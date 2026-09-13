القوات الأوكرانية تستهدف مصفاة نفط سلافيانسك-إيكو في كراسنودار بروسيا

أعلنت المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان عبر "فيسبوك"، أن عناصر إدارة العمليات النشطة التابعة للمديرية استهدفت، اليوم الأحد، مصفاة نفط "سلافيانسك-إيكو" في مدينة سلافيانسك-نا-كوباني في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الأوكرانية في إطار عملية مشتركة لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.
وقالت المديرية: "استهدفت العملية وحدة رئيسية لتكرير النفط ومستودعات الخزانات التابعة للمنشأة التي تقدم الدعم لروسيا في حربها الإجرامية على أوكرانيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
وأضافت المديرية، أن دخانا كثيفا وتوهج الحريق الضخم في المصفاة الروسية يمكن رؤيتهما من مسافة عشرات الكيلومترات.