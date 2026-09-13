 القوات الأوكرانية تستهدف مصفاة نفط سلافيانسك-إيكو في كراسنودار بروسيا - بوابة الشروق
الأحد 13 سبتمبر 2026 1:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟
النتـائـج تصويت

القوات الأوكرانية تستهدف مصفاة نفط سلافيانسك-إيكو في كراسنودار بروسيا

كييف - (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 1:40 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 1:40 م

أعلنت المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، في بيان عبر "فيسبوك"، أن عناصر إدارة العمليات النشطة التابعة للمديرية استهدفت، اليوم الأحد، مصفاة نفط "سلافيانسك-إيكو" في مدينة سلافيانسك-نا-كوباني في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، وذلك بالتعاون مع قوات الدفاع الأوكرانية في إطار عملية مشتركة لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية.

وقالت المديرية: "استهدفت العملية ‌وحدة رئيسية لتكرير النفط ومستودعات الخزانات التابعة للمنشأة التي تقدم الدعم ​لروسيا ​في ⁠حربها الإجرامية على أوكرانيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضافت المديرية، أن دخانا كثيفا وتوهج الحريق الضخم في المصفاة الروسية يمكن رؤيتهما من مسافة عشرات الكيلومترات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك