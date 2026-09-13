نادي السينما المستقلة ينظم غدا حفل تأبين للمخرج الراحل محمد كرارة

ينظم نادي السينما المستقلة، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، غدا الاثنين، حفل تأبين للمخرج الراحل محمد كرارة، بمناسبة مرور 40 يوما على رحيله، في تمام الساعة السابعة مساء بسينما الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

ويقام حفل التأبين بحضور كوكبة من السينمائيين والمخرجين والنقاد، إلى جانب عدد من أصدقاء وزملاء المخرج الراحل، الذين يشاركون في استعادة أبرز محطات مسيرته الفنية، والحديث عن تجربته الإبداعية وإسهاماته في مجال السينما المصرية.

ويتضمن برنامج الحفل، ندوة حول مسيرة المخرج محمد كرارة وأعماله السينمائية والتسجيلية، يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، بمشاركة عدد من أصدقائه وزملائه من صناع السينما، للحديث عن تجربته الفنية وأهم أعماله وما تركه من أثر في الحركة السينمائية.

ويشهد الحفل، عرض فيلمين من إخراج المخرج الراحل محمد كرارة، هما الفيلم التسجيلي «قفل وجنزير»، الذي حصد عددا من الجوائز، وفيلم «تاكسي»، في إطار الاحتفاء بتجربته السينمائية وإتاحة الفرصة للجمهور لمشاهدة جانب من أعماله واستعادة رؤيته الفنية من خلال أفلامه.