إصابة 11 شخصا عقب اصطدام حافلة بشجرة في برلين

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قالت الشرطة وقطاع الطوارئ اليوم الأحد إن 11 شخصا أصيبوا إثر اصطدام حافلة عامة بشجرة في جنوب شرق برلين.

وأوضحت أن شخصا أصيب بإصابات مهددة للحياة، كما أصيب 3 آخرون بإصابات خطيرة.

وأصيب 7 أشخاص آخرون بإصابات طفيفة جراء الحادث الذي وقع في منطقة نويكولن بالعاصمة الألمانية مساء أمس السبت.

وكانت الحافلة تسير في مسارها المعتاد عندما اصطدمت بالشجرة. وقد حوصر شخص داخل الحافلة وقام رجال الإطفاء بتحريره. وقامت طواقم الطوارئ بعلاج المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

ولم ترد معلومات أولية بشأن سبب الحادث. وتم إعادة فتح الطريق صباح اليوم الأحد.