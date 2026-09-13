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أعلنت السلطات الإندونيسية، الأحد، إنقاذ 102 شخص وانتشال جثة واحدة، في عمليات البحث التي بدأت عقب انقطاع الاتصال بسفينة ركاب تقل 243 شخصا قبالة سواحل جزيرة جاوة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن السلطات، أن الاتصال بالسفينة التي كانت في طريقها من مدينة سورابايا التابعة لإقليم جاوة الشرقية إلى مدينة بانجارماسين في إقليم كاليمانتان الجنوبية، انقطع فجر اليوم قرابة الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن مشغل السفينة أبلغ السلطات بالحادث عقب تلقيه معلومات تفيد بأن السفينة واجهت ظروفا جوية سيئة.

وأفادت السلطات بإرسال فرق البحث والإنقاذ إلى آخر موقع يُعتقد أن السفينة كانت موجودة فيه.

وأكدت حشد جميع الإمكانات للعثور على المفقودين، وأن عمليات البحث والإنقاذ تُجرى بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.