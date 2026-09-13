 إندونيسيا.. إنقاذ 102 شخص بعد انقطاع الاتصال بسفينة تقل 243 راكبا - بوابة الشروق
الأحد 13 سبتمبر 2026 2:00 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إندونيسيا.. إنقاذ 102 شخص بعد انقطاع الاتصال بسفينة تقل 243 راكبا

السفينة
السفينة
الأناضول
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 1:19 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 1:19 م

أعلنت السلطات الإندونيسية، الأحد، إنقاذ 102 شخص وانتشال جثة واحدة، في عمليات البحث التي بدأت عقب انقطاع الاتصال بسفينة ركاب تقل 243 شخصا قبالة سواحل جزيرة جاوة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن السلطات، أن الاتصال بالسفينة التي كانت في طريقها من مدينة سورابايا التابعة لإقليم جاوة الشرقية إلى مدينة بانجارماسين في إقليم كاليمانتان الجنوبية، انقطع فجر اليوم قرابة الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن مشغل السفينة أبلغ السلطات بالحادث عقب تلقيه معلومات تفيد بأن السفينة واجهت ظروفا جوية سيئة.

وأفادت السلطات بإرسال فرق البحث والإنقاذ إلى آخر موقع يُعتقد أن السفينة كانت موجودة فيه.

وأكدت حشد جميع الإمكانات للعثور على المفقودين، وأن عمليات البحث والإنقاذ تُجرى بالتعاون بين جميع الجهات المعنية.

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