الكرملين: تركيا ودول أخرى مستعدة لاستضافة مفاوضات بشأن أوكرانيا

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن تركيا ودولًا أخرى أبدت استعدادها لتوفير منصات لاستضافة مفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال أوشاكوف، في تصريحات للقناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال بشأن وجود خيارات أخرى لاستضافة المفاوضات: «يقدم الأتراك خدماتهم، وكذلك بعض الدول الأخرى».

وأكد أن عقد مفاوضات ثلاثية محتملة بشأن أوكرانيا بات أمرًا متوقعًا، مشيرًا إلى وجود تفاهم مبدئي بشأنها. وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من سيقرر من سيرأس الوفد الروسي في حال عقد هذه المفاوضات.

وأوضح أوشاكوف أنه لا توجد حتى الآن حزمة تفاوضية متفق عليها، موضحًا أن لكل طرف رؤيته الخاصة لما يمكن تحقيقه خلال المفاوضات.

وفي سياق متصل، قال أوشاكوف إن الملف الأوكراني كان أحد الموضوعات الرئيسية التي ناقشها بوتين مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال مباحثاتهما في الهند.

وأضاف أن ولي عهد أبوظبي أكد استعداد الإمارات لتوفير منصة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا، معتبرًا أن أبوظبي تمثل مكانًا مناسبًا من وجهة النظر الروسية.