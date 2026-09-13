أوكرانيا: إصابة 5 في أوديسا إثر هجوم روسي بدرونز

أفاد مسؤولون لوكالة رويترز للأنباء بأن خمسة أشخاص على الأقل ​أصيبوا في هجوم روسي على ‌مدينة أوديسا الأوكرانية، اليوم الأحد، وذلك بعد يوم من مقتل ​شخصين في هجمات على المدينة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية ⁠في أوديسا، ​سيرهي ليساك، عبر تطبيق تيليجرام "تعرضت ​مناطق سكنية لأضرار في عدة ​أحياء بالمدينة. وتعمل السلطات على تقييم حجم الأضرار بالكامل".

وذكر مسؤولون أن طائرة درون روسية هاجمت ​مبنى سكنيًا ​في ⁠المدينة، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل ​شخصين وإصابة 26 آخرين.

وتعرضت أوديسا، التي تضم الميناء ​الرئيسي في أوكرانيا، لهجمات روسية ​متواصلة بالصواريخ والطائرات بدون طيار (درونز) خلال الشهور القليلة ‌الماضية، ⁠مما أدى إلى إغلاق موانئ بحرية مهمة للصادرات الأوكرانية.

وأفادت ​السلطات ⁠الإقليمية، اليوم الأحد، بأن عدة مناطق أخرى تعرضت لهجمات في غرب ⁠أوكرانيا ​استمرت خلال الليل ​وحتى الصباح، دون الإشارة إلى وقوع قتلى ​وجرحى مدنيين.