أوكرانيا: إصابة 5 في أوديسا إثر هجوم روسي بدرونز

أفاد مسؤولون لوكالة رويترز للأنباء بأن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في هجوم روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية، اليوم الأحد، وذلك بعد يوم من مقتل شخصين في هجمات على المدينة.
وقال رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا، سيرهي ليساك، عبر تطبيق تيليجرام "تعرضت مناطق سكنية لأضرار في عدة أحياء بالمدينة. وتعمل السلطات على تقييم حجم الأضرار بالكامل".
وذكر مسؤولون أن طائرة درون روسية هاجمت مبنى سكنيًا في المدينة، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 26 آخرين.
وتعرضت أوديسا، التي تضم الميناء الرئيسي في أوكرانيا، لهجمات روسية متواصلة بالصواريخ والطائرات بدون طيار (درونز) خلال الشهور القليلة الماضية، مما أدى إلى إغلاق موانئ بحرية مهمة للصادرات الأوكرانية.
وأفادت السلطات الإقليمية، اليوم الأحد، بأن عدة مناطق أخرى تعرضت لهجمات في غرب أوكرانيا استمرت خلال الليل وحتى الصباح، دون الإشارة إلى وقوع قتلى وجرحى مدنيين.