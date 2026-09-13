كشف إلهان بالوت، المدير الفني لفريق كونيا سبور، عن الطريقة التي تعامل بها فريقه مع خطورة محمد صلاح، لاعب طرابزون، خلال مواجهة الفريقين في الدوري التركي.

وحقق كونيا سبور فوزًا ثمينًا على طرابزون سبور بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري التركي، وشهدت مشاركة محمد صلاح أساسيًا حتى نهاية اللقاء، بينما دخل مصطفى محمد بديلًا في الدقيقة 83.

وأكد بالوت أن فريقه لم يضع خطة دفاعية خاصة لإيقاف محمد صلاح، موضحًا أن التركيز الأكبر كان على الحد من خطورة بول أونواتشو، مهاجم طرابزون سبور، ومنعه من استغلال الكرات داخل منطقة الجزاء.

وقال مدرب كونيا سبور: "نحترم محمد صلاح كثيرًا، لكننا لم نتدرب خصيصًا للدفاع أمامه ولكن ركزنا على التعامل مع الكرات التي تصل إلى أونواتشو ومنعه من الحصول على فرصة للتسديد".

وأشار بالوت إلى أن طرابزون سبور يمتلك عناصر هجومية خطيرة، وعلى رأسها صلاح وأونواتشو، لكنه رأى أن الفريق يعاني من بعض المساحات خلال التحول من الهجوم إلى الدفاع، وهو ما حاول كونيا سبور استغلاله خلال المباراة.

وأضاف أن تسجيل فريقه هدفًا مبكرًا ساعده على تنفيذ خطته، خاصة مع الاعتماد على الاستحواذ وتحويل المساحات الموجودة في دفاع طرابزون إلى أفضلية عددية في الثلث الهجومي.

ورغم سيطرة طرابزون سبور على فترات من المباراة، لم يتمكن من هز شباك كونيا، فيما أشار بالوت إلى أن صلاح سنحت له فرصة للتسجيل، لكنه سدد الكرة فوق العارضة.