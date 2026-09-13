الرئيس الصيني: العالم يشهد تحولات عميقة والجنوب العالمي قوة دافعة للتعددية القطبية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أن العالم يشهد حاليًا تحولات عميقة وغير مسبوقة منذ قرن، مشيرًا إلى أن دول الجنوب العالمي تتقدم بصورة جماعية لتصبح قوة رئيسية تدفع نحو ترسيخ عالم متعدد الأقطاب.

وقال شي - في كلمة ألقاها خلال اليوم الثاني من قمة مجموعة بريكس في نيودلهي - إن المشهد الدولي يزداد تعقيدًا وتقلبًا، مع بروز مخاطر وتحديات متلاحقة، داعيًا دول المجموعة إلى اغتنام زمام المبادرة التاريخية والعمل مع الغالبية العظمى من دول الجنوب العالمي.

وأضاف أن على دول بريكس الاضطلاع بدور إيجابي ومستقر وبنّاء في الشئون الدولية، بما يسهم في تعزيز الرفاه المشترك للبشرية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في العالم.

وشدد الرئيس الصيني على ضرورة أن تعمل دول الجنوب العالمي بصورة مشتركة على صون سيادة القانون الدولي، وحماية المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، وفي مقدمتها المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وأكد أهمية ضمان تطبيق القواعد والقانون الدولي بصورة متساوية على جميع الدول، بعيدًا عن ازدواجية المعايير.

وأشار شي إلى أن تحقيق مجموعة بريكس تقدمًا وتنمية ملموسين يتطلب ترسيخ أسس التعاون العملي، والاستفادة من موقع المجموعة التي تستند إلى أسواق ناشئة واسعة وتربط بين دول الجنوب العالمي.

ودعا إلى الالتزام بالانفتاح والتعاون والمنفعة المتبادلة، والحفاظ على استقرار وانسيابية سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، إلى جانب العمل على بناء سوق متكاملة وتعزيز بيئة الابتكار.

كما شدد على ضرورة تطوير الصناعات التقليدية، وتنمية الصناعات الناشئة، والتخطيط للصناعات المستقبلية، بما يعزز قدرة اقتصادات دول بريكس على مواكبة التحولات العالمية.

واختتم الرئيس الصيني كلمته بطرح خمس مبادرات تهدف إلى تعميق التعاون بين دول بريكس ودفع الشراكة بينها إلى مستويات أكثر فاعلية في مواجهة التحديات الدولية المتزايدة.