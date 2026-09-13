فيدان يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى سوريا تستمر يومين

يبدأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، زيارة رسمية إلى سوريا تستغرق يومين.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، يلتقي فيدان خلال الزيارة، نظيره السوري أسعد حسن الشيباني اليوم، ويعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

ومن المقرر أيضا أن يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع فيدان في وقت لاحق من اليوم الأحد.

وكذلك من المقرر أن يلتقي فيدان بوزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وتشكل زيارة فيدان إلى سوريا مؤشرا على التعاون الوثيق الذي أقامته تركيا وسوريا في مختلف المجالات، منذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.

ومن المتوقع أن يبحث فيدان، خلال لقاءاته، الجهود متعددة الأوجه التي تدعمها تركيا لإرساء الاستقرار والسلام والازدهار الدائم في سوريا، إلى جانب تقييم شامل للعلاقات الثنائية التي شهدت تقدما كبيرا منذ سقوط النظام السابق.

كما يُتوقع أن يجدد فيدان تأكيد إرادة تركيا تعزيز الإطار المؤسسي والأساس القانوني للتعاون المستمر مع سوريا في مجالات عدة، بينها التجارة والطاقة والنقل والربط الإقليمي، وأن يتبادل وجهات النظر بشأن مشاريع الربط الإقليمي.

ومن المنتظر أن يتناول فيدان تطورات عملية الاندماج في سوريا، التي تحظى باهتمام تركيا، وفي مقدمتها حلّ تنظيم "قسد" نفسه، والتأكيد على أهمية تنفيذ القرارات المتخذة بهذا الشأن في الوقت المناسب.

ومن المتوقع أن يؤكد فيدان استمرار دعم تركيا لحماية وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتسريع التعافي الاقتصادي، وإعادة بناء روابطها الإقليمية، فضلًا عن بناء دولة ينعم شعبها بالسلام والرفاه.