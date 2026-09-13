العراق يقرر استئناف دخول المسافرين والتجارة في 3 منافذ مع إيران

قررت السلطات العراقية، الأحد، استئناف دخول المسافرين وحركة التجارة في 3 منافذ حدودية مع إيران، هي الشيب والشلامجة ومندلي.

ويقع منفذ الشلامجة في محافظة البصرة جنوبي العراق، والشيب في محافظة ميسان (جنوب شرق)، أما مندلي فيوجد في محافظة ديالى (شرق).

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، باستئناف دخول المسافرين والتجارة في منافذ الشيب والشلامجة ومندلي، بناء على توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.

وأضافت أن القرار جاء بعد إجراء مراجعة لواقع عمل المنافذ الحدودية وتحديد احتياجاتها التنظيمية والفنية، بما يعزز أمن المنافذ ويحافظ في الوقت نفسه على انسيابية حركة التجارة والمواطنين.

وأوضحت أنه تقرر استئناف دخول المسافرين من منفذي الشيب والشلامجة، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا الأحد (08:00 ت.ج).

فيما تقرر استئناف التجارة في الشلامجة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا الاثنين، وفي منفذ الشيب في السادسة صباحا الخميس.

وأفادت بأن استئناف التجارة في منفذ مندلي سيبدأ اعتبارا من السادسة صباحا الثلاثاء، دون الإشارة إلى موعد استئناف عبور المسافرين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني بأن حركة العبور والتجارة مع الجانب الإيراني "لم تتوقف، ومستمرة بالعمل على مدار 24 ساعة في منفذي زرباطية (بمحافظة واسط شرق العراق) والمنذرية (بمحافظة ديالى شمال شرق البلاد)".

والسبت، أعلنت الخلية إغلاق منافذ حدودية (لم تسمها) ضمن إجراءات "إدارية وأمنية" وللتحقيق في "خروقات ومخالفات" وقعت فيها، دون إيضاح طبيعتها.

وقالت إنها اتخذت "سلسلة من الإجراءات القانونية اللازمة"، إلى جانب تكثيف العمل الاستخباري والتحقيق والتدقيق لمعرفة ملابسات "الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ"، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها.

وجاء الإغلاق في أعقاب إعلان الحكومة العراقية، الجمعة، ثبوت انطلاق اعتداءات استهدفت السعودية من أحد المواقع في محافظة ميسان.

ومساء الجمعة، وجه الزيدي بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأمر بإعفاء قائد العمليات من منصبه على خلفية هذه الاعتداءات.

وأعلنت السعودية، في وقت سابق من اليوم نفسه، تعرض خط أنابيب "شرق-غرب" في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، الخميس، لاستهدافات بطائرات مسيرة، ما أدى إلى إصابات بشرية وبعض الأضرار.

وأضافت المملكة أن هذه الهجمات "قادمة من العراق"، في إشارة إلى جماعات مسلحة عراقية موالية لإيران.

وجاءت تلك الهجمات على خلفية المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بدأت بحرب شنتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي.

وردت إيران بهجمات على إسرائيل، وأخرى على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها السعودية، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.