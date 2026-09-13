غزة: توقف عدد من المولدات الكهربائية في المستشفيات بسبب عدم توفر الوقود وقطع الغيار

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من أن أزمة نقص زيوت المولدات الكهربائية في المستشفيات تُفاقم من صعوبة استمرار تشغيلها لتغطية الاحتياج اليومي من الكهرباء.

وأشارت الصحة في بيان وصل وكالة «صفا»، يوم الأحد، إلى أن ما سُمح بإدخاله من كميات محدودة من الزيوت خلال الفترة الماضية، تأتي ضمن كميات إسعافية لا تُلبي إجراءات التشغيل والمتابعات الفنية المطلوبة.

وأكدت أن عديد المولدات الكهربائية في المستشفيات بحاجة عاجلة إلى تغيير الزيوت، والتأخير في ذلك يعرضها إلى تعقيدات فنية وميكانيكية قد تؤدي إلى توقفها، منوهة أن الاحتياج الشهري من زيوت المولدات الكهربائية يصل إلى 2500 لتر.

وأضافت أن الأيام القليلة الماضية شهدت توقف عمل عدد من المولدات الكهربائية، نتيجة عدم توفر الزيوت وقطع الغيار وكميات الوقود الكافية.

ونوهت أن ما تبقى من مولدات كهربائية في المستشفيات تعمل على مدار الساعة في ظروف فنية وميكانيكية صعبة، لا تستطيع تغطية احتياج الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل لإدخال المتطلبات الطارئة، لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية.