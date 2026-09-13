300 مستوطن يقتحمون الأقصى تزامنا مع بدء موسم الأعياد اليهودية

اقتحم قرابة 300 مستوطن متطرف، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها، تزامنًا مع ما يسمى «رأس السنة العبرية» وبدء موسم الأعياد اليهودية.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، قال مصدر في الأوقاف الإسلامية، في تصريحات صحفية، إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية فيها، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.

ونقلت مصادر مقدسية أن المستوطنين دخلوا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، فيما أدى عدد من المتطرفين اليهود طقوسًا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد، قبالة قبة الصخرة.

وتزامن الاقتحام مع تحريض مكثف من جانب جماعات «الهيكل المزعوم» للمستوطنين على نفخ البوق «الشوفار» في ساحات المسجد الأقصى، اليوم الأحد، الذي يصادف «رأس السنة العبرية».

وتدفع جماعات «الهيكل» باتجاه تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد خلال موسم الأعياد اليهودية، إلى جانب ارتكاب المزيد من الانتهاكات والطقوس التلمودية داخله، في مسعى لفرض وقائع جديدة على المسجد الأقصى.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، وسط رفض واستنكار فلسطيني واسع، في وقت تؤكد فيه جهات فلسطينية أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى.

- تحذيرات من استغلال الأعياد

وتشهد مدينة القدس المحتلة تصاعدًا ملحوظًا في الإجراءات الإسرائيلية، يتركز جانب كبير منها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية.

ويرجح أن تشهد باحات المسجد خلال الأسبوعين المقبلين موجات اقتحام واسعة من قبل المستوطنين، في ظل دعوات وتحريض متصاعد من جماعات “الهيكل” لتنفيذ طقوس دينية داخل المسجد ورفع مستوى الانتهاكات خلال فترة الأعياد.

وكان خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، قد حذر من استغلال سلطات الاحتلال للأعياد اليهودية لاستهداف المسجد الأقصى، وإبقاء الأوضاع في مدينة القدس متوترة، بهدف تحقيق مآرب سياسية ودينية.

- أكثر من 40 ألف مستوطن منذ بداية العام

وقبيل بدء موسم الأعياد اليهودية، سجلت أعداد مقتحمي المسجد الأقصى ارتفاعًا ملحوظًا، إذ أظهر التقرير الشهري لمحافظة القدس عن شهر أغسطس الماضي، اقتحام 5 آلاف و9 مستوطنين لباحات المسجد خلال الشهر.

وأشارت محافظة القدس إلى أن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس بلغ 40 ألفًا و661 مستوطنًا.

وتتواصل اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، باستثناء يومي الجمعة والسبت، اللذين يمثلان عطلة رسمية لدى الاحتلال، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، في وقت تشهد فيه القدس والأقصى موجات متصاعدة من الاقتحامات والانتهاكات منذ بداية عام 2026.