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قررت محكمة جنح القاهرة، حجز معارضة ناصر ماهر لاعب نادي بيراميدز، على حكم حبسه 6 أشهر غيابيًا، في اتهامه بالتعدي على فرد أمن كمبوند بالتجمع، لجلسة 19 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، قررت إخلاء سبيل ناصر ماهر لاعب بيراميدز، بعد تقدمه بمعارضة على حكم حبسه 6 أشهر غيابيًا في اتهامه بالتعدي على فرد أمن.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على لاعب نادي بيراميدز "ناصر ماهر"، بدائرة قسم شرطة التجمع على خلفية صدور حكم قضائي ضده.

وفي وقت سابق، كانت محكمة جنح التجمع، قد أصدرت حكمها ضد لاعب نادي بيراميدز ناصر ماهر، بالحبس 6 أشهر غيابيًا، لاتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحرير دفاع فرد أمن بكمبوند بالتجمع، بلاغًا ضد لاعب نادي بيراميدز ناصر ماهر، يتهمه بالتعدي عليه والتسبب في إصابته.

وكانت مشادة نشبت داخل كمبوند، بين الطرفين تطورت إلى اعتداء جسدي أسفر عن إصابة فرد الأمن.