رداد: خطة منظمة العمل العربية 2027-2028 تستجيب لتحديات أسواق العمل والثورة التكنولوجية

أكد حسن رداد وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أن مجلس إدارة المنظمة ناقش مشروع خطة وموازنة المنظمة للعامين 2027 و2028، مع الحرص على أن تأتي الخطة متجاوبة مع التحديات الراهنة ومستجدات أسواق العمل.

وقال رداد، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر العمل العربي، إن الخطة الجديدة تركز على الموضوعات المتعلقة بمستقبل أسواق العمل في ظل الثورة التكنولوجية وأنماط العمل الجديدة، بما يتناسب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن مجلس الإدارة ناقش كذلك تداعيات الحرب الإقليمية على المنطقة العربية وتأثيرها على منظمة العمل العربية، وبناء على قرار المجلس بشأن هذا الملف أعدت المنظمة عددًا من الدراسات والندوات المتخصصة.

وأوضح أن هذه الدراسات تناولت دور الحوار الاجتماعي في الحد من تداعيات الحرب الإقليمية، والسلامة والصحة المهنية والدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في القطاعات الحيوية خلال الأزمات، إلى جانب الاستجابة المؤسسية لتداعيات الحرب وأثر تعطل سلاسل الإمداد الإقليمية على الاقتصادات العربية وتداعيات الحرب على أسواق العمل العربية.