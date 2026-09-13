قرقاش: لقاء ولي عهد أبوظبي وبزشكيان يجسّد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إن لقاء ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد، على هامش قمة البريكس، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار لقاءاته مع القادة المشاركين، يجسّد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن «الردع يعزّز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، لتشكّل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام».

وذكر أن «الرئيس بزشكيان عبّر، خلال الأزمة الممتدة، عن مواقف وتصريحات اتسمت بالاتزان والعقلانية، وهي مواقف لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة الدقيقة».

والتقى الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم السبت، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وبحسب موقع «العين» الإماراتي، جاء ذلك على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس» في العاصمة الهندية نيودلهي.

وجرى خلال اللقاء تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد والاستقرار في المنطقة، وتعزيز فرص السلام والتنمية لشعوبها.

وتضم مجموعة بريكس: دولة الإمارات والبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران.

وتأسست المجموعة في عام 2009 لتحدي النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون. وتشكل الدول الأعضاء في المجموعة مجتمعة أكثر من 40% من سكان العالم وما يقارب ربع الاقتصاد العالمي.

واعتمدت مجموعة دول بريكس بالإجماع يوم السبت بيانا مشتركا عبرت فيه عن «قلقها العميق» إزاء الحرب في الشرق الأوسط، وحثت على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ودعت إلى «نهج متعدد الأطراف» يحترم وجهات النظر الوطنية.