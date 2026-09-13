صلاح يلبي رغبة مشجع تركي وسط كبوة طرابزون سبور

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لم يرفض محمد صلاح نجم طرابزون سبور طلب مشجع تركي بعد خسارة فريقه أمام قونيا سبور بهدف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي الممتاز.

نشرت شبكة "61 سات" التركية مقطع فيديو لصلاح وهو يغادر الملعب متوجها إلى حافلة طرابزون.

وأضافت أن النجم المصري استجاب لإلحاح مشجع تركي، قدم قميصا لمحمد صلاح، ليحصل على توقيع تذكاري.

وأشارت إلى أن محمد صلاح تسلم القميص من المشجع، ووقع عليه ثم أعاده مجددا قبل أن ينصرف برفقة حارس خاص إلى حافلة طرابزون.

وجمع طرابزون 7 نقاط فقط بعد مرور 5 جولات بعد فوزين وتعادل وخسارتين، ليتراجع للمركز السادس في جدول الترتيب.

وسيكون صلاح ورفاقه على موعد مع اختبار صعب في الجولة القادمة عندما يستضيف العملاق، جالاتا سراي، يوم السبت المقبل.