أزمة الطاقة تدفع إيران إلى تطبيق يوم بلا سيارات

أعلن وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، دعم الوزارة وتشجيع موظفيها على المشاركة في مبادرة «يوم بلا سيارات»، في إطار جهود ترشيد استهلاك الطاقة وإدارته.

وبحسب ما نشرته وكالة «إيسنا»، قال علي آبادي، إن الوزارة تخطط لتطبيق المبادرة، مؤكدًا أنه سيشارك فيها شخصيًا ويأتي إلى مقر عمله من دون استخدام سيارته الخاصة.

وأضاف أن وزارة الطاقة تسعى إلى أن تبدأ جهود ترشيد الاستهلاك من داخلها، وأن تكون نموذجًا يحتذى به في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن وضع وزارة الطاقة جيد نسبيًا فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك، مؤكدًا استمرار العمل على تحسينه، بالتوازي مع جهود الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.

وقبل أيام، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، تشمل إغلاق أو دمج عدد من قاعات المؤتمرات وحمامات السباحة والمباني الحكومية، إلى جانب تسريع تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت الحكومية، في إطار جهود مواجهة أزمة إمدادات الطاقة.

وأكد بزشكيان ضرورة إطلاق جهد وطني لترشيد استهلاك الطاقة، داعيًا إلى توضيح أوضاع قطاعي الوقود والطاقة للرأي العام، وتعزيز مشاركة المؤسسات المحلية والمساجد ووسائل الإعلام في نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك.

وقال الرئيس الإيراني إن الحكومة يجب أن تكون النموذج الأول في هذا المجال، موضحًا أنه يتابع شخصيًا إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في المجمع الرئاسي.

وبحسب بزشكيان، ستعمل الحكومة على إغلاق أو دمج معظم قاعات المؤتمرات وحمامات السباحة والمباني الحكومية التي لا تتوافق مع متطلبات ترشيد الاستهلاك، بالتوازي مع تسريع تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت الحكومية، بما فيها مباني المحافظات.

كما ستُطبّق أنظمة أكثر كفاءة في استخدام الإضاءة والتدفئة داخل المؤسسات الحكومية خلال فصل الشتاء، بهدف خفض استهلاك الكهرباء والغاز، وفق تصريحات الرئيس الإيراني.