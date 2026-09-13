- موجة النزوح الراهنة شملت آلاف الأسر من مناطق بتعز والحديدة والساحل الغربي

بدأت السلطات المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تجهيز مخيم جديد لاستقبال آلاف النازحين من مناطق تشهد تصعيدا عسكريا لجماعة الحوثي، وفق إعلام محلي، الأحد.

وقال موقع "المصدر أونلاين" إن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين دشنت تجهيز مخيم جديد في منطقة الفردوس بمديرية البريقة غربي عدن (جنوب)، بطاقة استيعابية تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف شخص.

وأضاف أن المخيم خُصص لاستقبال الأسر النازحة وتوفير الخدمات الأساسية والطبية لها، في ظل تزايد أعداد النازحين من مناطق المواجهات.

وبحسب الموقع، وصلت إلى عدن خلال يومين أكثر من 200 أسرة نازحة من حيس والمخا والخوخة ومناطق مجاورة في الساحل الغربي، فيما لا تزال عشرات الأسر دون مأوى جراء محدودية أماكن الإيواء ونقص الاحتياجات الأساسية.

وتشهد مناطق غربي اليمن موجة نزوح واسعة على وقع التصعيد العسكري الراهن، إذ أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، الجمعة، رصد نزوح ألفين و398 أسرة جديدة خلال يوم واحد في محافظتي تعز (جنوب غرب) ولحج (جنوب)، ليرتفع إجمالي الأسر النازحة التي رصدتها إلى 9 آلاف و746 أسرة.

وقالت إن النازحين يتحدرون بصورة رئيسية من المناطق المتأثرة بالتطورات الميدانية في تعز والحديدة والساحل الغربي، ولا سيما جبل حبشي والمعافر ومقبنة والوازعية وموزع والمخا وحيس والخوخة.

كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، نزوح ما لا يقل عن 46 ألف شخص في اليمن منذ تصاعد حدة القتال الأسبوع الماضي، محذرة من استمرار ارتفاع أعداد النازحين.

ويعاني اليمن من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ سنوات.

وشهدت خريطة السيطرة الميدانية في اليمن تغيرات خلال الأيام الأخيرة، مع تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي.