غزة: 5 إصابات بينها خطيرة لطفلة في قصف الاحتلال مناطق متفرقة بالقطاع

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أصيب، اليوم الأحد، عدد من المواطنين الفلسطينيين بقصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا» نقلا عن مصادر طبية، بإصابة مواطنين اثنين بينهما طفلة بجروح خطيرة باستهداف الاحتلال مكان نزوحها غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأشار إلى إصابة 3 مواطنين جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا شمال القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم، جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت مركبة قرب منطقة «كيرفور» في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن حصيلة الاستهداف بلغت شهيدين و13 مصابًا، مشيرًا إلى أن طواقمه نقلت عددًا من المصابين إلى المستشفيات، بينهم حالات خطيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت المركبة بشكل مباشر، فيما وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان ونقلت المصابين لتلقي العلاج، بالتزامن مع استمرار عمليات البحث في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار والقصف المدفعي واستهداف المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية من القطاع، وسط مخاطر متصاعدة على المدنيين.

وأفاد مراسل وكالة «شهاب» للأنباء، صباح اليوم الأحد، بإطلاق الآليات العسكرية الإسرائيلية النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي شرق المدينة.

وقال مراسل الوكالة إن قوات الاحتلال أطلقت النار من الآليات شرق حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، فيما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائف باتجاه شواطئ بحر المدينة.

وفي وسط القطاع، أفاد بأن مروحيات الاحتلال أطلقت نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج، فيما استهدف قصف مدفعي شمال شرقي المخيم.

وأضاف أن المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى شهدت إطلاق نار وقصفًا مدفعيًا وانفجارات، كما جددت المروحيات الإسرائيلية تحليقها وإطلاق النار في المنطقة.

وفي جنوب القطاع، أفاد المراسل بسماع دوي انفجار في مدينة خان يونس، أعقبه قصف مدفعي استهدف المناطق الشمالية الشرقية من المدينة، فيما استهدف قصف مدفعي آخر المناطق الشرقية لخان يونس.

وتأتي هذه الخروقات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات من استمرار استهداف المدنيين وتهديد حياتهم.

وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 1369 شهيدًا و4627 إصابة، فيما بلغت حالات الانتشال من تحت الأنقاض 831 جثمانًا.

وبذلك ارتفع إجمالي حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,783 شهيدًا، بينما بلغت حصيلة الجرحى والمصابين 174,738 إصابة.