ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة.

وأعرب شريف، عن إدانة بلاده للاعتداءات التي تتعرض لها المملكة من قبل ميليشيا الحوثي، واستنكارها الشديد للانتهاكات الصارخة لسيادة وسلامة أراضيها، مجددًا وقوف باكستان وتضامنها الكامل مع المملكة.

وأكد رئيس وزراء باكستان إدانة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية الحيوية للمملكة وعلى دعم باكستان لأمن المملكة، مشيدًا بموقف المملكة في ضبط النفس ودعم جهود الحكومة العراقية لمنع استخدام أراضيها للاعتداء على المملكة ودول الجوار.