كشف ملابسات التعدي على سيدة وشقيقة زوجها بالضرب بسبب خلافات الجيرة في المنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام عدد من الأشخاص بالتعدي عليها وعلى شقيقة زوجها بالضرب حال سيرهما بمنطقة شها بالمنصورة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام بعض السيدات بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات وشقيقة زوجها حال سيرهما بمنطقة شها بالمنصورة في الدقهلية.

وأضافت أنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي، تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من القائمة على النشر وشقيقة زوجها، بتضررهما من 8 أشخاص، من بينهم 3 سيدات، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، لقيامهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام «سلاح أبيض وقطعتين خشبيتين»، بسبب خلافات الجيرة بينهم، ما أسفر عن إصابتهما بخدوش وكدمات متفرقة.

وأوضحت الوزارة أنه أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب ذات الخلافات، كما أقروا بتخلصهم من الأدوات المستخدمة في التعدي بإلقائها في إحدى المجاري المائية.

وتابعت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.