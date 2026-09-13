زيلينسكي: روسيا أطلقت 78 صاروخا ونحو 2100 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال أسبوع

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القوات الروسية أطلقت 78 صاروخا، ونحو 2100 طائرة مسيرة هجومية، ونحو 1700 قنبلة جوية موجهة على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي، اليوم الأحد، "خلال هذا الأسبوع وحده، أطلقت روسيا نحو 2100 طائرة مسيرة على أوكرانيا. وكان جزء كبير منها من طراز شاهد التي تعمل بمحركات نفاثة، والتي يستخدمها الروس لمحاولة لشل الاقتصاد وتدمير حياة الأشخاص. كما استخدم العدو نحو 1700 قنبلة جوية موجهة و78 صاروخا من طرز مختلفة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف زيلينسكي أن "ليلة وصباح اليوم الأحد شهدا هجمات استهدفت قطاع الطاقة، وشركة السكك الحديدية الأوكرانية (أوكرزاليزنيتسيا)، ومنشآت تجارية، ومبان سكنية عادية، حيث تعرضت مدينة أوديسا لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وقال زيلينسكي، إن "الأوكرانيين، رجالا ونساء، يقاتلون كل يوم، ويضحون بأرواحهم، ويمنعون توسع العدوان، وذلك تحديدا لمنع امتداد هذه الهجمات إلى أوروبا".

وأضاف زيلينسكي، أن "الإرهاب الروسي يشكل تهديدا مشتركا للكثيرين، لكن يمكن، بل ويجب، هزيمته في أوكرانيا".