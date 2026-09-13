الرئيس الصيني يقترح مبادرة من خمس نقاط في بريكس ويدعو إلى بناء سوق كبيرة ومتكاملة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأحد، إن مجموعة بريكس ينبغي أن تستفيد من علاقاتها الوثيقة مع الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي لحماية سلاسل الإمداد وبناء سوق كبيرة ومتكاملة، وذلك في الوقت الذي اقترح فيه مبادرة من خمس نقاط لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتجارة والتكنولوجيا.

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية لقمة بريكس، قال شي إن دول الجنوب العالمي ينبغي أن تعمل بشكل مشترك على "الدفاع" عن سيادة القانون في الشؤون الدولية، وحماية القواعد الأساسية للعلاقات الدولية، بما في ذلك المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل من أجل تسوية النزاعات سلميًا بما يتماشى مع القانون الدولي، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".

واختُتمت القمة السنوية لمجموعة بريكس، التي تضم 11 اقتصادا ناشئا رئيسيا يمثل نحو 5ر49% من سكان العالم و40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بدعوة جميع الدول الأعضاء الرئيسية إلى إقامة منظومة أفضل للحوكمة والتجارة العالمية للتعامل مع التحديات الراهنة.