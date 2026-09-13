ترامب يدعو زيلينسكي إلى وقف غارات أوكرانيا على منشآت وقود الديزل بروسيا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وقف الهجمات على منشآت وقود الديزل الروسية، قائلا إن هذه الهجمات تتسبب في نقص في الوقود.

وسأل أحد الصحفيين ترامب عما إذا كان قد تحدث مع زيلينسكي بعد محادثته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورد ترامب بدعوة زيلينسكي إلى وقف الهجمات على روسيا.

وقال ترامب للصحفيين على هامش بطولة أيرلندا المفتوحة، التي تُقام في ناديه بمدينة دونبِج: "يتعين على السيد زيلينسكي أن يفعل شيئا واحدا. عليه أن يتوقف عن تدمير منشآت وقود الديزل في روسيا".

وأضاف: "دعه يستهدف الأهداف، لكن ليس وقود الديزل، لأنه يتسبب في نقص في وقود الديزل".