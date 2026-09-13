السويحلي يضرب موعدا ناريا مع لترجي التونسي بدوري الأبطال

واصل السويحلي الليبي مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بعدما انتزع بطاقة التأهل إلى الدور التمهيدي الثاني عقب فوزه على كي في زد بطل زنجبار بثلاثية نظيفة، في مباراة الإياب التي أقيمت الأحد.

وكان الفريق الليبي قد وضع قدمًا في الدور المقبل بعد فوزه بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب، قبل أن يجدد تفوقه في لقاء الإياب، ليحسم المواجهة لصالحه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

وجاءت أهداف السويحلي الثلاثة خلال النصف الثاني من اللقاء، حيث افتتح جون أوتو التسجيل في الدقيقة 69، ثم ضاعف محمد سولا النتيجة بعد مرور 6 دقائق فقط.

وتلقى كي في زد ضربة جديدة في الدقيقة 86 بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه أحد لاعبيه، ليستغل السويحلي النقص العددي ويختتم أهدافه عن طريق الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وضرب السويحلي بذلك موعدًا مع الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني، في مواجهة عربية قوية سيكون طرفها الآخر أحد أبرز أندية القارة.

ويشارك الترجي مباشرة من الدور التمهيدي الثاني بعدما أعفي من خوض الدور الأول، علمًا بأنه سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.