دعا وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح، الأحد، المواطنين إلى المبادرة بالتبرع بالدم، لتعزيز مخزون الدم ومكوناته ودعم قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للحالات الطارئة والاحتياجات العلاجية.

جاء ذلك خلال تدشينه حملة للتبرع بالدم في المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

واستهل بحيبح، الحملة بتبرعه بالدم، مؤكدا أن التبرع يمثل "عملا إنسانيا نبيلا ومسئولية مجتمعية مشتركة".

وحثّ مواطنيه على التبرع بصورة منتظمة وعدم حصر المبادرة في أوقات الأزمات، بما يسهم في توفير مخزون آمن ومستدام من مختلف فصائل الدم، لتلبية احتياجات أقسام الطوارئ والعمليات الجراحية وعلاج الجرحى.

وتفقّد الوزير اليمني، خلال الزيارة سير العمل في المركز، واطلع على جاهزيته لاستقبال المتبرعين وآليات فحص الدم وحفظه وفصل مكوناته وتوزيعه على المرافق الصحية.

وتأتي الحملة في خضم احتدام المواجهات بين قوات الحكومة الشرعية من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى، ومقتل وإصابة المئات من الطرفين.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت خريطة السيطرة في اليمن تغيرات ميدانية واسعة، وسط تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو 2026.

وأعلنت جماعة الحوثي السيطرة على عدة مديريات في محافظتي الحديدة وتعز بمنطقة الساحل الغربي، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر.

ومن بين تلك الجزر جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب الاستراتيجي، بما يمنح الحوثيين، وفق هذه المعطيات، سيطرة فعلية على المضيق، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ووفق مصادر إعلامية وحوثية متطابقة، شملت المديريات التي أعلنت الجماعة السيطرة عليها حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، والوازعية وموزع والمخا وذو باب وما تبقى من مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

في المقابل، أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، والاقتراب من مدينة الحزم، مركز المحافظة التي تسيطر جماعة الحوثي على أجزاء منها.

وإجمالا، يسيطر الحوثيون على غالبية محافظات شمالي وغربي اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار والبيضاء وإب والمحويت، إضافة إلى الحديدة، ومعظم محافظتي حجة وصعدة، فضلًا عن مناطق أخرى بمحافظات تعز ولحج والضالع.

فيما تسيطر القوات الحكومية والقوى المتحالفة معها على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) ومحافظات المهرة (أقصى الشرق) وحضرموت (وسط) وشبوة (جنوب وسط) وأبين (جنوب)، وغالبية محافظات لحج (جنوب) وتعز (جنوب غرب) والضالع (جنوب وسط).

وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مطلع يوليو 2026، بعد سنوات من الهدوء النسبي في بلد يعاني إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.