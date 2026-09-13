خيط الروح يحصد الجائزة الذهبية للأفلام الطويلة في مهرجان الغردقة

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب جوائز مسابقات دورته الرابعة، خلال مؤتمر صحفي حضره محافظ البحر الأحمر د. وليد عبدالعظيم البرقي، والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، إلى جانب عدد من الفنانين وصناع السينما، بينهم عبير صبري، وإيهاب فهمي، ومنال سلامة، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والمنتج محمد العدل.

وجاء إعلان الجوائز عقب منافسات شاركت فيها أفلام من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية ضمن مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة، إلى جانب «الجائزة الخضراء» المخصصة للأعمال التي تدعم مفهوم السياحة البيئية.

وفي مسابقة الأفلام الطويلة، منحت لجنة التحكيم الجائزة الذهبية لأحسن فيلم إلى الفيلم الجزائري «خيط الروح»، من إخراج يوسف محساس، بينما حصل الفيلم البرازيلي «لا أستطيع أن أذكر الاسم»، من إخراج هيلفيسيو راتون، على الجائزة الفضية لأحسن فيلم.

وذهبت الجائزة البرونزية لأحسن فيلم إلى العمل الروسي «التجديف نحو الذهب»، من إخراج أرتيوم ميخالكوف.

وشهدت جوائز المسابقة تكريم عدد من عناصر الأفلام المشاركة، حيث حصل أرتيوم ميخالكوف على جائزة أحسن مخرج عن فيلم «التجديف نحو الذهب» من روسيا، بينما ذهبت جائزة أحسن ممثل إلى جليب كاليوجني عن الفيلم نفسه.

وحصلت ليديا شبوط على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم الجزائري «خيط الروح»، فيما ذهبت جائزة أحسن سيناريو إلى لورا باريلي وبيلار فازيتو عن الفيلم البرازيلي «لا أستطيع أن أذكر الاسم».

وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة الكاتب والممثل والمخرج الإنجليزي البروفيسور لويد بيترز، وضمت في عضويتها المخرج الدكتور مجدي أحمد علي، والفنانة عبير صبري، والدكتور نبيل الفيلكاوي، رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين، والمخرج والمنتج الأوزبكستاني سعيد تولياجانوف.

وشهدت الدورة الرابعة منافسة دولية في مختلف مسابقات المهرجان، حيث شاركت 9 أفلام في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، بينما ضمت مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة 27 فيلمًا من 17 دولة، إلى جانب مشاركة 22 فيلمًا في المسابقة الدولية لأفلام الطلبة، بواقع 11 فيلمًا مصريًا و11 فيلمًا عربيًا وأجنبيًا.