الرئيس الإندونيسي: مجموعة بريكس تمتلك موارد أساسية لعصر أخضر

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حضر رئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، اجتماعا لأعضاء مجموعة بريكس والدول الشريكة، خلال جلسة مفتوحة في مركز بهارات ماندابام الدولي للمؤتمرات في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأحد.

وقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إن المعادن النادرة وموارد الطاقة التي تمتلكها دول مجموعة بريكس تمثل أصولا أساسية لبناء عصر أخضر في خضم تحديات تغير المناخ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وفي كلمة خلال الجلسة المفتوحة لقمة مجموعة "بريكس" في مركز بهارات ماندابام بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الأحد، سلط برابوو الضوء أيضا على وفرة الموارد التي تتمتع بها إندونيسيا والتي يحتاج إليها العالم.

ولفت برابوو إلى أن "دول مجموعة بريكس تتمتع بوضع مماثل، ولدينا معا مصادر مهمة من المعادن النادرة والطاقة، ونمتلك الموارد التي تشكل أساسا للعصر الأخضر."

وقدم برابوو إندونيسيا بوصفها دولة غنية باحتياطيات المعادن الهامة، والمعادن النادرة، ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والغابات التي تؤدي دورا حيويا في حماية البيئة.

ولذلك، دعا برابوو دول مجموعة بريكس وشركاءها إلى النظر إلى الكوارث المختلفة ليس باعتبارها أحداثا معزولة فحسب، بل بوصفها مرتبطة بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وكذلك بالتنمية الوطنية.

وأضاف: "يجب أن ندرك العلاقة الوثيقة بين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ والتنمية الوطنية. وإندونيسيا ليست وحدها في مواجهة هذا التحدي، إذ تواجه العديد من دول مجموعة بريكس ودول الجنوب العالمي المشكلات ذاتها المرتبطة بهذا التحدي."

وعلاوة على ذلك، دعا برابوو دول مجموعة "بريكس" إلى التصدي للتحديات بشكل جماعي من خلال تضافر مواردها وقدراتها الإنتاجية والتقنية وأسواقها.