باكستان والصين تستكشفان شراكات تجارية جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة

جددت باكستان والصين التزامهما بتوسيع التعاون بين الشركات في البلدين، مع التركيز بشكل خاص على الصناعات التحويلية المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وذلك خلال مؤتمر الأعمال بين الشركات الباكستانية والصينية الذي عُقد على هامش معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لعام 2026 في بكين.

وجمع المؤتمر، الذي عُقد تحت شعار "شراكات تحقق المنفعة المتبادلة"، كبار المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين، لبحث آفاق جديدة للاستثمار والمشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا والتعاون التجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية اليوم الأحد.

وشارك سفير باكستان لدى الصين خليل هاشمي في المؤتمر وألقى كلمة خلاله، واصفا المؤتمر بأنه منصة هامة لتعزيز الروابط المباشرة بين الشركات الباكستانية والصينية.

وتم تنظيم المؤتمر بالشراكة بين سفارة باكستان في بكين وشركة "آي بي آي جوليان جوفن" الصينية، وجمع نحو 100 مشارك لإجراء مناقشات متخصصة وتبادل الأفكار وبناء العلاقات.

وخلال كلمته أمام الحضور، رحب السفير هاشمي بالمشاركة الفاعلة للمسؤولين وقادة الأعمال الصينيين والباكستانيين، مؤكدا أهمية إيجاد فرص عملية تتيح للشركات في البلدين العمل معا.

وكان من أبرز المشاركين يانج شو، نائب الأمين العام لبلدية بكين، ولي يي، نائب المدير العام لمكتب التجارة في بكين، وليو جون تسيهاي، مدير شركة "آي بي آي" ومؤسس "تي دي دي جلوبال"، وإس. إم. تنفير، الراعي الفخري للاتحاد الباكستاني لغرف التجارة والصناعة ورئيس مجموعة دين.

وأتاح المؤتمر للمشاركين منصة لبحث مجالات التعاون التجاري ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص إقامة شراكات في القطاعات الناشئة والمرتكزة على التكنولوجيا.