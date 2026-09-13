فيدان يصل دمشق للقاء الشرع وبحث التعاون مع سوريا

وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس أحمد الشرع، وأن يبحث تعزيز التعاون بين البلدين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وقد استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، فيدان والوفد المرافق له، في مطار دمشق الدولي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

فيما ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "الأناضول"، أنه من المقرر أن يلتقي فيدان نظيره السوري، اليوم الأحد، وأن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا، على أن يستقبله الشرع في وقت لاحق من اليوم نفسه.

كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وفق المصادر ذاتها.

ومن المتوقع أن تتناول مباحثات فيدان في دمشق العلاقات الثنائية، والجهود التي تدعمها أنقرة لإرساء الاستقرار والسلام والازدهار الدائم في سوريا، بحسب المصادر.