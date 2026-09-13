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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء اليونان يشدد على أهمية الردع والاستقرار في رسالة بشأن السياسية الخارجية

أثينا - (د ب ا)
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 3:50 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2026 - 3:50 م

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في رسالته الأسبوعية إن سعى اليونان نحو الاستقرار الإقليمي لا يعني قبول التنازلات أو الأمر الواقع، مشددا على أهمية القدرات الدفاعية للبلاد والسياسة الخارجية النشطة.

وذكرت صحيفة كاثيميريني، أن ميتسوتاكيس كتب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية بالقرب من الساحل الجنوبي لتركيا، إن اليونان "لا تهدد أحدا" كما أشار إلى أنه يسعى لإقامة علاقات مستقرة على أساس القانون الدولي.

وأوضح، أن برنامج "درع أخيل" الدفاعي الجوي يدخل حيز التنفيذ في أعقاب اتفاق مع إسرائيل. ومن المتوقع أن يتضمن النظام برنامج القيادة والسيطرة الذي طورته اليونان ويؤدي لتعزيز الدفاعات الجوية للبلاد.

 


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