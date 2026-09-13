مجلس إدارة اتحاد الكرة يعقد اجتماعًا الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالاتحاد والمنتخبات الوطنية، ومتابعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

ويتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات الخاصة بالمسابقات والمنتخبات الوطنية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات الإدارية، ومناقشة خطط الإعداد والبرامج الفنية للمنتخبات واحتياجاتها خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد في اليوم نفسه اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين لمنتخبات مواليد 2007 و2009 و2010، إلى جانب منتخبات كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية، ومشروع المواهب، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ويأتي اللقاء الموسع تحت شعار «جيل جديد.. حلم جديد»، في إطار رؤية الاتحاد لبناء جيل جديد من اللاعبين، ووضع أسس واضحة للمرحلة المقبلة، بما يتناسب مع طموحات كرة القدم المصرية في مختلف المراحل السنية.

ويناقش الاجتماع الموسع خطط الإعداد والبرامج الفنية خلال الفترة المقبلة، واحتياجات المنتخبات، إلى جانب التأكيد على أهمية التكامل بين الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

كما يتضمن اللقاء مواصلة العمل على اكتشاف المواهب وتطويرها، وتجهيز أجيال جديدة قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية، وتحقيق طموحات الكرة المصرية خلال الاستحقاقات المقبلة.