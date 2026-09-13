الفيلم الروسي ماما بابا باشا يحصد الجائزة الأولى للأفلام القصيرة بمهرجان الغردقة

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب جوائز مسابقات دورته الرابعة، خلال مؤتمر صحفي حضره محافظ البحر الأحمر د. وليد عبدالعظيم البرقي، والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، إلى جانب عدد من الفنانين وصناع السينما، بينهم عبير صبري، وإيهاب فهمي، ومنال سلامة، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والمنتج محمد العدل.

وجاء إعلان الجوائز عقب منافسات جمعت أفلامًا من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية ضمن مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة، إلى جانب «الجائزة الخضراء» المخصصة للأعمال التي تدعم مفهوم السياحة البيئية.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، منحت لجنة التحكيم الجائزة الأولى للفيلم الروسي «ماما بابا باشا»، من إخراج ساشا جروموفا.

وحصل الفيلم الهندي «أول فيلم»، من إخراج بيوش ثاكور، على الجائزة الثانية، بينما ذهبت الجائزة الثالثة إلى الفيلم السعودي «قبل الظهر»، من إخراج مروان الشافعي.

كما منحت اللجنة شهادة تقدير للفيلم الهندي «الشخص الذي يلعب»، من إخراج شوبيتا ثاكور.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة الفنان أحمد فتحي من مصر، والناقد والكاتب حسن الرشيد من قطر، وأناستاسيا دمينتيفا من روسيا، حيث تولت اللجنة تقييم الأعمال المتنافسة واختيار الأفلام الفائزة بجوائز المسابقة.

وشهدت الدورة الرابعة منافسة دولية في مختلف مسابقات المهرجان، حيث شاركت 9 أفلام في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

بينما ضمت مسابقة الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة 27 فيلمًا من 17 دولة، إلى جانب مشاركة 22 فيلمًا في المسابقة الدولية لأفلام الطلبة، بواقع 11 فيلمًا مصريًا و11 فيلمًا عربيًا وأجنبيًا.