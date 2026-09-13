6 ميداليات للاعبي الأهلي في البطولة العربية لأألعاب القوى

واصل لاعبو النادي الأهلي تألقهم مع المنتخبات الوطنية، بعدما نجحوا في حصد 6 ميداليات خلال مشاركتهم مع منتخب مصر في منافسات البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي استضافتها القاهرة مؤخرًا.

وأسهم لاعبو الأهلي في النتائج المميزة التي حققها المنتخب المصري بالبطولة، بعدما حصدوا 3 ميداليات ذهبية ومثلها برونزية، ليكون لهم دور بارز في تصدر الفراعنة للبطولة العربية.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق محمد سمير إسماعيل، الذي احتل المركز الأول في منافسات إطاحة المطرقة، وأحمد محمد زكي، صاحب ذهبية الوثب العالي بعدما سجل ارتفاعًا قدره 2.03 متر، إلى جانب لمى عماد إبراهيم، التي توجت بالمركز الأول في منافسات رمي الرمح.

وعلى مستوى الميداليات البرونزية، حصد يوسف سيد شحات المركز الثالث في منافسات إطاحة المطرقة، فيما توجت مريم محمد محمد بالبرونزية في المنافسات نفسها، وأضاف مهند محمد عصام ميدالية برونزية جديدة، بعدما احتل المركز الثالث في منافسات القفز بالزانة، مسجلًا ارتفاعًا قدره 3.90 متر.